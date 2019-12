Wet Handhaving Consumentenbescherming door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft de Wet Handhaving Consumentenbescherming aangenomen. Hierdoor kan de Consumentenautoriteit per 1 januari 2007 formeel van start. Met als belangrijkste taken het toezicht houden op de naleving van rechten van consumenten zoals die in de wet zijn vastgelegd. Met de komst van de Consumentenautoriteit is een belangrijke stap gezet naar betere consumentenbescherming in Nederland en Europa. De Consumentenbond heeft zich met de campagne “Van recht hebben naar recht krijgen” jarenlang sterk gemaakt voor toezicht vanuit de overheid, bovenop de bestaande systematiek van consumentenbescherming. Behoud collectief actierecht

Juist dit publiekrechtelijk toezicht is een belangrijke verbetering voor consumenten. De consumentenorganisaties behouden wel het collectief actierecht om misstanden aan te pakken. Door samenwerking met buitenlandse toezichthouders wordt het ook mogelijk om grensoverschrijdende misstanden aan te pakken. De Consumentenautoriteit heeft de Consumentenbond en anders stakeholders onlangs geconsulteerd over de voorgenomen aandachtgebieden. Dat zijn onredelijke bedingen in algemene voorwaarden, informatieplicht bij internet, prijzenfestivals, neploterijen en de reisbranche. Elke week tests en wetenswaardigheden?

Meld u dan aan voor de Consumentenbond Nieuwsbrief