Consumentenbond: ‘Opvolgers dvd superieur, maar pas op!’

Donderdag 9 november wordt in Hilversum Blu-ray officieel gepresenteerd als opvolger van de dvd. Het kan superieur beeld geven, maar de Consumentenbond waarschuwt mensen geen overhaaste beslissingen te nemen. Er is een strijd gaande over de opvolger van de dvd tussen twee systemen: HD DVD en Blu-ray. Als consumenten in deze fase instappen, nemen ze een risico. Wellicht kiezen ze voor het ene systeem, maar wordt een ander systeem de standaard en heb je al snel niets meer aan je dure speler (in het begin zijn ze namelijk behoorlijk aan de prijs: de eerste modellen kosten zo’n 600 tot 1.500 euro). Opletten

Ook kopers van platte tv’s moeten goed opletten. Wie bijvoorbeeld voor het hoge bedrag van 1.250 euro de huidige Beste Koop HD-ready tv aanschaft en een Blu-ray disc of HD DVD afspeelt, kan niet optimaal genieten van de nieuwste films omdat de tv de hoogste beeldresolutie niet aankan. Wie dat wil, kan beter wachten tot ‘full HD-schermen’ betaalbaar worden. Ook is het mogelijk dat de specifieke combinatie van tv en speler problemen geeft door de kopieerbescherming. De Consumentenbond adviseert dat vooraf in de winkel te testen. Lees ook

Alles over HD-DVD versus Blu-ray