Problemen thuiszorg nog steeds niet opgelost

In september en oktober ontving de Consumentenbond bij het meldpunt ‘Toegang tot Thuiszorg’ meer dan 200 meldingen. Van de bellers krijgt 81% de zorg waar hij recht op heeft niet of niet volledig. Meer dan de helft (52%) wacht langer dan de maximale termijn van zes weken. Op basis van deze resultaten is eind november nogmaals navraag gedaan bij 23 mensen. Zes van hen krijgen nog steeds niet volledig de zorg waar ze recht op hebben. De bond vreest dat dit voor veel meer mensen geldt.

Dringende oproep

De staatssecretaris heeft eerder toegezegd dat de problemen met de wachtlijsten in de thuiszorg per 1 december uit de wereld zouden zijn. Dat is niet gelukt. De Consumentenbond doet daarom een dringende oproep om de zorgconsument niet nog langer in de kou te laten staan. Mensen die al maanden wachten op thuiszorg moeten met voorrang worden geholpen. En mensen die langer dan zes weken wachten, moeten een schadevergoeding krijgen.

