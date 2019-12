In 2007 meer gegevens over kwaliteit zorg

Met ingang van 2007 gaan patiënten en cliënten door middel van vragenlijsten de zorg beoordelen. Daarbij wordt vooral gekeken naar allerlei concrete punten: Hoe lang is de wachttijd in een bepaald ziekenhuis, was de operatie succesvol of waren er complicaties? Die gegevens komen op internet en zo kan iedereen er zijn voordeel mee doen. De Consumentenbond, al jaren voorstander van meer informatie, hoopt dat ziekenhuizen en zorgverleners dit initiatief aangrijpen om de kwaliteit verder te verbeteren.

Afgewogen keuze

Nu is er nog weinig objectieve informatie beschikbaar waardoor het voor consumenten lastig is een afgewogen keuze te maken. Het nieuwe systeem moet daar vanaf volgend jaar verandering in brengen. Mensen die in een ziekenhuis een behandeling hebben ondergaan en cliënten van bijvoorbeeld huisartsen en fysiotherapeuten worden dan steekproefsgewijs ondervraagd over hun ervaringen. Die gegevens moeten anderen helpen bij het kiezen voor kwaliteit.

