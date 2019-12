Bankieren met Windows 95/98/ME: laatste update nodig

<img height="132" alt="Internetbankieren" hspace="5" src="http://212.72.56.204/images/themas/dossierpaginas/klein/internetbankieren_euroteken.jpg" width="200" align="left" vspace="5" border="0">In de praktijk komt het erop neer dat consumenten met de laatste beschikbare updates voor deze Windows-versies gewoon kunnen blijven internetbankieren. De Consumentenbond heeft ABN Amro verzocht duidelijke informatie over de verandering aan zijn klanten te geven.

Veiligheid

Het initiatief van de banken draagt bij aan de veiligheid. Bij oudere versies van Windows kan de beveiliging van het dataverkeer onder de maat zijn. Het is in het belang van de consument, dat zijn betalingsverkeer goed is beschermd.

Consumenten die de laatste updates hebben gedownload en goede beveiligingssoftware hebben geïnstalleerd (firewall, antivirus en antispyware) lopen de minste risico’s. Bij Windows XP is het dataverkeer voldoende beschermd.