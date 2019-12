Vakantiegangers gaan veel minder betalen voor mobiel bellen

De concurrentie tussen mobiele operators bij mobiel bellen en gebeld worden in het buitenland werkt niet, bijvoorbeeld omdat het kiezen van het goedkoopste netwerk voor consumenten lastig is. Het gevolg daarvan is dat zij te veel betalen. De Europese Commissie heeft nu besloten stevig in te grijpen door de tarieven te reguleren.

Actie

Voor consumenten is dit stevige ingrijpen een zeer goede zaak, aldus de Consumentenbond, want het zal leiden tot fors lagere tarieven. Het Europees Parlement en de lidstaten van de Europese Unie moeten het besluit van de Europese Commissie nog wel goedkeuren en de mobiele operators voeren een heftige lobby om het stevige ingrijpen in hun tarieven te voorkomen. De Consumentenbond blijft daarom, samen met zijn zusterorganisaties in andere Europese landen, actie voeren voor lagere tarieven voor de vakantiegangers.