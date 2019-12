Bellen van vast naar mobiel wordt goedkoper

Verlaging

Woensdag 21 juni maakte OPTA, de toezichthouder op de telecommarkt, bekend dat de tarieven die de belbedrijven elkaar onderling berekenen omlaag moeten. Het gaat hier om tarieven van vast naar mobiel. Deze verlaging moet KPN doorberekenen aan haar klanten van vaste telefonie. Goed nieuws dus voor vaste bellers, die daardoor minder hoeven te betalen voor het bellen naar mobiele nummers.

Sneller

De verlaging wordt in stapjes doorgevoerd, zodat de mobiele aanbieders zich in kunnen stellen op de nieuwe situatie. Dat betekent dat het nog jaren duurt voordat de prijzen omlaag gaan. De Consumentenbond – die al jaren actie voert voor eerlijke beltarieven - heeft hierover opheldering gevraagd aan de OPTA. Volgens de OPTA zou het direct geheel doorvoeren van de verlaging op lange termijn niet goed zijn voor consumenten. Want dan zou een aantal telecombedrijven het loodje kunnen leggen en blijven te weinig bedrijven over om goed met elkaar te concurreren.