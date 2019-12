Decoder aanpak UPC ter discussie

In het parlement werden hierover gisteren vragen gesteld. Sinds enige tijd laat UPC bij abonnees een decoder bezorgen waarmee consumenten op de proef een half jaar gratis digitale televisie kunnen kijken. In november vorig jaar heeft UPC met de Consumentenbond afgesproken dat de kabelaar mensen vooraf goed informeert, ook bij het aanbieden van de decoder, en dat consumenten na afloop van de proefperiode actief moeten kiezen voor het abonnement.

Mochten zij niet verder willen gaan met digitale televisie, dan zal UPC de decoder kosteloos weer moeten terugnemen. Deze afspraak betekent dat consumenten de ruimte krijgen om zelf te bepalen of ze digitale televisie willen of niet. Desondanks vindt de Consumentenbond de actie van UPC nog steeds een opdringerige manier van zaken doen. Het is zelfs ten zeerste de vraag of met de nieuwe wetgeving op oneerlijke handelspraktijken dit soort gedrag nog mag. De bond ondersteunt het plan van Van Gennip om dit te gaan onderzoeken en hiermee duidelijkheid te creƫren wat wel of niet mag.