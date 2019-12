Casemaklanten kunnen digitaal pluspakket opzeggen

<img height="138" alt="Digitale televisie" hspace="5" src="http://212.72.56.204/images/themas/dossierpaginas/groot/tv0015.jpg" width="140" align="right" border="0">Opzeggen

Vanaf 1 juli verhoogt kabelbedrijf Casema de prijs van haar digitaal pluspakket van 7,50 naar 9,95 euro. Daarvoor krijgt de abonnee dertien extra zenders bovenop het huidige aantal van in totaal 74 televisiekanalen. De mensen die niet akkoord willen gaan met deze prijsverhoging, moeten de mogelijkheid hebben om het abonnement op te zeggen. Daar moet Casema de klanten actief op wijzen, minstens een maand van te voren, zo staat in de wet. Maar Casema heeft dat niet gedaan.

Brief

Na actie van de Consumentenbond heeft Casema besloten om haar klanten vóór 1 juli in een brief alsnog te wijzen op de mogelijkheid het abonnement kosteloos te beëindigen. Vanaf dat moment krijgen zij vier weken de tijd om een beslissing te nemen. Consumenten die opzeggen en digitale televisie willen blijven kijken, kunnen naar een andere aanbieder gaan of kiezen voor het basispakket van Casema.

Ook klanten die een gratis decoder hebben gekregen bij het aangaan van een jaarabonnement, kunnen gewoon opzeggen, zonder dat zij alsnog voor de decoder hoeven te betalen. In de ogen van de Consumentenbond zet Casema met dit alles de fout op een adequate wijze recht.