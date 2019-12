WK voetbal in HD: scherper maar kinderziektes

Alle deelnemers aan de praktijkproef hebben het HD-beeld als scherper ervaren dan bij gewone digitale televisie. Het beeld op de test-tv was zo scherp, dat de rugnummers en gezichtsuitdrukkingen van de voetballers goed te zien waren. Beide panels constateerden wel enkele kinderziektes bij HD. Zo bevroor het beeld af en toe of ging het op zwart, werd het beeld ‘blokkerig’ op een (korte) afstand en gaf de decoder kuren.

Belemmering

De wedstrijden van het WK-voetbal zijn momenteel bij een aantal grote kabelaars in HD-kwaliteit te zien. De benodigde investering en - nog belangrijker - het feit dat er nog weinig programma-aanbod is in HD, kan een belemmering zijn om nu al tot aanschaf over te gaan.