Vooral klachten over internetbellen bij KPN

Meer dan 70% van de klachten over internetbellen gaat over KPN en haar dochters Planet en Het Net. De Consumentenbond gaat met het telecombedrijf in overleg. Ruim een miljoen Nederlandse huishoudens belt inmiddels via internet en dat aantal groeit snel. Bij het 'meldpunt internetbellen' van de Consumentenbond zijn in korte tijd meer dan 1.300 meldingen binnengekomen. De klachten gaan vooral over de kwaliteit van de verbinding (57%), en verder ook over de helpdesk (24%) en over opstart/-installatieproblemen (17%). KPN

Opvallend is dat bij deze drie onderwerpen 72% van de klachten gaat over KPN en haar dochters Planet en Het Net (terwijl deze bedrijven samen een kwart van de markt in handen hebben). De Consumentenbond heeft daarom KPN uitgenodigd voor spoedoverleg en zal zonodig actie gaan voeren.