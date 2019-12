Home

2006 SimPC, een aanvulling Nieuws| Gepubliceerd op:11 januari 2006

In aanvulling op het artikel over de SimPC in de Consumentengids van december merken wij op dat een SimPC (inclusief monitor, toetsenbord en muis) €668 kost. De SimPC-abonnementskosten van €10 per maand zijn facultatief, maar wel essentieel voor een met een gewone pc vergelijkbaar pakket aan functies. Daarvoor is trouwens een - bij SimPC eveneens facultatieve - internetverbinding net zo onmisbaar. De kosten van een SimPC inclusief drie jaar abonnement zijn €1028. Daar komen de installatie en een internetverbinding bij.