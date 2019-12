Muziek- en filmindustrie mag geen gebrekkige producten op de markt brengen

Mensen die legaal van muziek en film willen genieten, lopen tegen allerlei problemen aan. De Consumentenbond wil dat daar een einde aan komt. De entertainmentbranche brengt - bijvoorbeeld om kopiëren tegen te gaan - producten en diensten op de markt die gebrekkig zijn. Het is niet onlogisch dat mensen dan hun heil zoeken bij het illegale aanbod, waar je niet tegen al die problemen aanloopt. De Consumentenbond eist dat de muziek- en filmindustrie de producten en diensten die niet voldoen aan de wet van de markt haalt en met een goed aanbod komt. Consumentenleed

Voorbeelden van consumentenleed met digitale muziek en film zijn er volop. Liedjes die je bij iTunes gekocht hebt, kun je niet op de populaire mp3-speler van Creative afspelen. MusicStore vertelt vooraf niet over de beperkingen die in zijn liedjes zit ingebakken. Een dvd via internet bij een Amerikaanse webwinkel gekocht is hier niet af te draaien. De populaire recente film Harry Potter downloaden bij Free Record Shop heeft allerlei beperkingen, maar is nauwelijks goedkoper dan de dubbel-dvd bij Kruidvat. En op de cd’s van bijvoorbeeld Coldplay en A Balladeer wordt geëxperimenteerd met kopieerbeveiligingen die zorgen dat je de cd’s niet op alle cd-spelers kunt afspelen of dat je tikken te horen kan krijgen.