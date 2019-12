Virus in Windows

Beveiligingsspecialisten waarschuwen voor plaatjes met de naam 'xmas-2006FUNNY.jpg'. De e-mail waarvan is vastgesteld dat het dit virus bevat heeft als onderwerp 'happy new year”. In het bericht staat 'picture of 2006' en de bijlage draagt de naam 'Happy New year.jpg'. Computergebruikers moeten dus deze koppelingen niet openen. Maar ook met andere plaatjes en links moet men voorzichtig zijn zolang Microsoft het gat niet gedicht heeft.

Lek dichten

Microsoft heeft aangekondigd op 10 januari met een zogenaamde 'patch', een oplossing voor het lek, te komen. Tot die tijd zijn ook computers met de laatste beveiligingsupdates kwetsbaar. Ook gebruikers van internetbrowser Firefox. Het is dus zaak zeer voorzichtig te zijn met snelkoppelingen en plaatjes die u krijgt toegestuurd. Open alleen die koppelingen waarvan u zeker weet dat openen geen kwaad kan.