Pas op met mobiel bellen/internet buitenland!

Mobiel internetten op vakantie kan je onverwachts een rekening van vele duizenden euro’s opleveren.

Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat mobiel internet in het buitenland schreeuwend duur kan zijn. Wie bijvoorbeeld even met zijn mobieltje wat uitprobeert en een weblog met foto’s bekijkt, kan al een rekening krijgen van honderden euro’s. En wie een maand op vakantie gaat en iedere dag een uurtje ‘gratis’ belt via Skype, kan in het ergste geval een rekening ontvangen van 13.000 euro. Breedbeeldtv-kijken via je laptop: 20.000 euro.

Onaanvaardbaar

Hotspots zijn een alternatief, maar die zijn niet overal en zijn potentieel onveilig. Overigens, ook wie op vakantie gaat in eigen land, kán een torenhoge rekening krijgen.

De Consumentenbond vindt het onaanvaardbaar dat mensen onverwachts met belachelijk hoge rekeningen geconfronteerd kunnen worden. Daarom roept de bond de telefoonbedrijven op om hun klanten via een gratis sms te melden wat bellen en internetten ze kost.