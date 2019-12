Pensioen krijgt meer aandacht

Uit het jaarlijks onderzoek van de Stichting Pensioenkijker.nl, waar ook de Consumentenbond aan deelneemt, blijkt dat mensen iets bewuster bezig zijn met hun oudedagvoorziening. 15 % van de ondervraagden is op dit moment goed op de hoogte van het eigen pensioen, vorig jaar was dat nog 10%.

De meeste mensen maken zich niet druk om hun pensioenvoorziening en gaan er van uit dat het wel goed komt als het eenmaal zover is. Zorgelijk is dat mensen in het algemeen pas bij 55-plus vaker over het eigen pensioen nadenken. Het is verstandiger om al op jongere leeftijd een beeld te vormen over de oudedagsvoorziening. Mocht er een financieel gat dreigen, dan kan daar bijtijds een aanvulling in plaatsvinden.

Uniform pensioenoverzicht

De Consumentenbond heeft jarenlang gepleit voor het verstrekken van uniform pensioenoverzicht aan consumenten. Hiermee moeten consumenten op eenvoudige wijze inzicht krijgen in de hoogte van hun pensioen op het moment dat zij stoppen met werken. De bond zal er op toezien dat pensioenaanbieders dit overzicht gaan verstrekken én of het consumenten voldoende helpt om inzicht te krijgen in hun

pensioensituatie.

Zie ook pensioenkijker.nl