Consumentenbond staakt bemiddelingsactie KPN Internetplusbellen

Een dame meldt zich in de zomer van 2006 als klant bij KPN voor Internetplusbellen. Aangezien zij ruim een half jaar later nog steeds niet kan internetten, sluit zij zich aan bij de bemiddelingsactie van de Consumentenbond. Tijdens die bemiddelingsactie rapporteert KPN aan de bond dat het telecombedrijf op 28 januari 2007 de klant heeft gesproken en het probleem naar tevredenheid van haar is opgelost. Als de bond eind april 2007 alle deelnemers aan de actie nabelt, blijkt echter dat zij in werkelijkheid nog steeds niet kan internetten. KPN heeft haar onlangs nog wel gebeld, met de vraag of zij misschien geïnteresseerd is in Internetplusbellen…