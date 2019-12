EDGE-klanten kunnen alsnog opzeggen bij Telfort

Telfort heeft klanten die van EDGE gebruik maakten (een techniek voor mobiel internet) alsnog een brief gestuurd dat zij van hun contract afkunnen. De Consumentenbond had zich hier hard voor gemaakt.

Telfort heeft de brief gestuurd aan klanten die nadeel ondervinden van de overgang van EDGE naar UMTS. Het bedrijf is overgenomen door KPN, die als techniek voor snel mobiel internet niet EDGE maar UMTS gebruikt. Mensen kunnen op twee manieren nadeel hiervan ondervinden. Of hun telefoontoestel kan geen UMTS aan; zij moeten dus een nieuw toestel kopen of zijn aangewezen op het langzamere GPRS. Of in het gebied waar mensen vertoeven is geen UMTS-dekking.

Brief

De Consumentenbond had begin mei om de brief gevraagd, omdat Telfort oorspronkelijk de klanten niet had gewezen op de mogelijkheid om hun contract op te zeggen. De bond vindt het belangrijk dat de telecommunicatiewet op dit punt goed wordt nageleefd. Anders denken mensen dat ze klant moeten blijven, terwijl dat bij een wezenlijke wijziging van de overeenkomst niet het geval is.