Vakantieparken moeten info geven over onveiligheid internet

De Consumentenbond roept vakantieparken en campings op om hun klanten, die gebruik van maken van een hotspot, informatie te geven over de veiligheidsrisico’s.

De bond heeft een onderzoek gedaan naar hotspots (draadloze internetverbindingen) op campings en vakantieparken. De prijs van een dagje ‘hotspotten’, zo blijkt uit een inventarisatie bij 40 locaties, loopt uiteen van 2 tot 18 euro, voor een week van 2 tot 40 euro. De hotspots van KPN en T-Mobile zijn relatief duur ten opzichte van de hotspots die campinghouders zelf regelen.

Leuk maar onveilig

Gasten van campings en vakantieparken moeten er rekening mee houden dat zij niet overal kunnen internetten, ook al wordt er reclame gemaakt met een hotspot. Het bereik is soms beperkt tot de receptie, waar je moet gaan zitten om te kunnen internetten.

Bij alle campings en vakantieparken is het inloggen beveiligd, de internetverbinding zelf niet. Als de verbinding al een beveiliging heeft, krijgt iedereen dezelfde sleutel. Hotspotten is heel leuk maar helaas dus ook onveilig.