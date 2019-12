Home

2007 Strengere regels voor loterijen Nieuws| Gepubliceerd op:19 juli 2007

De kans is groot dat er duidelijkere regels komen voor loterijen en andere kansspelen. Minister Hirsch Ballin van Justitie komt na de zomer met een uitgewerkt plan. De Consumentenbond pleit al langer voor aanpassing van de wet op de kansspelen.



De nieuwe, helderdere regels moeten de consument beter beschermen tegen illegale loterijen en malafide casino’s en gokhallen. Belangrijk onderdeel van de plannen is een nieuwe instantie, die zich volledig moet gaan richten op vergunningverlening, toezicht en handhaving. Daarmee wordt een belangrijke aanbeveling van de Consumentenbond overgenomen.



Belspelletjes

Nu is het in veel gevallen nog onduidelijk wat wel en niet mag. Een goed voorbeeld is het fenomeen belspelletjes op tv. Op dit moment worden de belspelletjes gedoogd, maar niemand weet wat wel en niet mag en waar precies de grens ligt. Ook is onduidelijk welke instanties verantwoordelijk zijn voor naleving van de wet.