Staatssecretaris moet ingrijpen bij internetproviders

Consumenten willen massaal dat er een einde komt aan de problemen met het overstappen van de ene naar de andere internetprovider. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond.

Reeds in 2005 constateerde het ministerie van Economische Zaken dat 7 op de 10 consumenten problemen ondervinden bij de overstap van de ene naar de andere internetprovider. De helft krijgt te maken met administratie rompslomp voordat de overstap gemaakt kan worden.

Overstapregeling

Uit recent onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat 82% van de consumenten vindt dat de nieuwe provider de overstap moet regelen, zonder dat je je daar als consument mee hoeft te bemoeien. 84% van de Nederlanders is van mening dat een overstap slechts één maand mag duren vanaf aanmelding bij de nieuwe aanbieder.

De vier grootste internetaanbieders hebben bekendgemaakt dat consumenten niet eerder dan in de loop van 2008 op een “uniforme overstapregeling” hoeven te rekenen. De Consumentenbond vraagt nu staatssecretaris Heemskerk om krachtig in te grijpen.