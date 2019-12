Vakantiegangers niet gewaarschuwd voor mobiel internet

Nu de eerste vakantiegangers terugkomen, krijgt de Consumentenbond meldingen binnen van mensen die onverwachts een rekening van honderden of zelfs duizenden euro’s ontvangen voor mobiel internet in het buitenland.

De moderne techniek maakt het mogelijk om op de camping in het buitenland via een laptop of smartphone het internet op te gaan en bijvoorbeeld toeristische informatie op te zoeken, foto’s naar het thuisfront sturen of naar de Nederlandse radio te luisteren. Maar het is ook risicovol, omdat per mb soms torenhoge tarieven worden gerekend. Terwijl mensen zich daar niet bewust van zijn.

Ingrijpen

De Consumentenbond bond heeft in april de telefoonbedrijven gevraagd om hun klanten, die op vakantie in het buitenland via de laptop of mobiele telefoon gaan internetten, te waarschuwen voor de financiële risico’s. Uit een inventarisatieronde blijkt dat zij niet bereid zijn om dat te doen. De bond vraagt nu staatssecretaris Heemskerk de telefoonbedrijven desnoods te dwingen hun klanten actief te informeren.