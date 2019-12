Minikredietgever Ferratum past website aan

Minikredietgever Ferratum, waar je via SMS een bedrag tot maximaal € 300 kunt lenen voor twee weken zal op verzoek van de Consumentenbond zijn website aanpassen. De kredietverstrekker suggereerde tot nu toe dat de consument bij haar beter af is dan bij een kredietcontract, rood staan bij de bank of een kortdurend familielening. Dit is onjuist. De vergoeding die de kredietverstrekker als behandelingskosten in rekening brengt is vele malen hoger dan de rente die men bij kredieten, negatieve banksaldi of aan de familie kwijt is.

Rekenvoorbeeld:

U leent € 300 voor twee weken bij familie en geeft uw familielid de € 300 terug met 5 euro extra. U bent dan € 70 goedkoper uit dan bij Ferratum en uw familielid krijgt een rendement dat op een spaarrekening nooit gehaald wordt.

Consumenten moeten zich vooraf goed laten informeren over dergelijke minikredieten, vindt de bond. Organisaties als Ferratum kunnen namelijk niet aangepakt worden door de Autoriteit Financiële Markten omdat deze bij leningen met een looptijd van korter dan drie maanden niet vergunningplichtig zijn.