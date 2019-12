Veel consumenten ergeren zich aan dienstverleners

De Consumentenbond heeft een top 15 opgesteld van de meest irriterende dienstverleners. De top 3 wordt gevormd door drie ICT-bedrijven: KPN, UPC en @Home. Nummer 4 is de Belastingdienst.



Ruim 1500 consumenten gaven hun ervaringen met dienstverleners in de periode april 2006 t/m april 2007. Vijfenzestig procent gaf aan zich geërgerd te hebben aan een bedrijf of instelling: veel klachten die aangekaart werden, werden niet opgelost. KPN staat bovenaan door de vele klachten over slechte- of niet-werkende internet- en telefoonverbindingen in de onderzoeksperiode.



De klachten die de consumenten hadden varieerden van een slechte bereikbaarheid, service en informatievoorziening (bij klachten) tot het niet oplossen van problemen. Ook het ongewenst toezenden van producten, het verkeerd bezorgen van post, het niet goed doorvoeren van wijzigingen als ook factuurellende zoals foute eindafrekeningen en verkeerd afgeschreven bedragen werden veel genoemd.



Opname in de top 15 betekent niet dat dit de vijftien slechtste bedrijven van Nederland zijn. Grote instellingen krijgen namelijk meer klachten omdat ze ook meer klanten hebben.



Top 15 irriterende dienstverleners: 1. KPN

2. UPC

3. @Home

4. Belastingdienst

5. NS

6. ABN AMRO

7. Gemeenten

8. Het Net

9. Postbank

10. Rabobank

11. UWV

12. Eneco

13. Planet Internet

14. Nuon

15. TNT Post