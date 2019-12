Kosten sms-en en internetten in het buitenland transparanter

Staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken wil meer transparantie in de tarieven voor sms-en en internetten in het buitenland. Hij overweegt telecombedrijven te verplichten een sms te sturen aan hun klant op het moment dat die zich in een ander EU-land bevindt, met daarin een informatienummer dat informatie kan geven over de geldende tarieven voor sms en mobiel internet. De voornemens van de staatssecretaris zijn volgens de bond een stap in de goede richting.

De Consumentenbond heeft eerder de kosten voor internet via mobiele telefoon tegen het licht gehouden. Hieruit blijkt dat mobiel internet in het buitenland schreeuwend duur kan zijn. De bond vindt het onaanvaardbaar dat mensen onverwachts met belachelijk hoge rekeningen geconfronteerd kunnen worden en heeft de staatssecretaris onlangs tot actie opgeroepen.

De Consumentenbond wil dat er meer maatregelen worden genomen om de consument te behoeden voor onverwacht hoge kosten. Zo moeten de tarieven voor roaming bij mobiel internet en sms aan banden gelegd worden. Ook moeten consumenten bij kostenoverschrijdingen gratis en onmiddellijk hierover geïnformeerd worden.