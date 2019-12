NMa grijpt niet in bij iTunes

De Nederlandse Mededinging autoriteit (NMa) neemt geen maatregelen tegen Apple’s iTunes. De Consumentenbond had een klacht ingediend over iTunes.

Wie een liedje koopt bij iTunes, de grootste online muziekwinkel, zit voortaan vast aan een iPod, de meest verkochte draagbare muziekspeler. Slotjes op de liedjes voorkomen namelijk dat je ze ook op andere mp3-spelers kunt beluisteren. Toch vindt de NMa dit geen koppelverkoop. Want door een truc, namelijk de liedjes op cd branden en weer terugbrengen in de computer, kun je deze slotjes eraf halen.

Boetes

In de gebruiksvoorwaarden van Apple staat echter dat klanten van ITunes geen pogingen mogen doen om “enige beveiligingstechnologie te omzeilen of te wijzigen”, op straffe van civiele en strafrechtelijke boetes. Toch gaat de Consumentenbond niet in beroep, want door alle commotie heeft Apple aangegeven opnieuw naar de slotjes en de voorwaarden te kijken. In Noorwegen wordt de constructie van Apple wel in strijd met de wet gezien. De klacht van de bond bij de Consumentenautoriteit loopt nog.