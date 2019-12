Fabrikanten mp3-spelers moeten consumenten waarschuwen

Alle muziekspelers, dus ook de goedkope mp3-spelers en de mobiele telefoons waar je muziek mee kunt afspelen, moeten standaard voorzien zijn van een waarschuwing bij te hoog volume. De Consumentenbond vraagt dit aan de fabrikanten naar aanleiding van de lancering vandaag van de site www.mp3check.nl van de Nationale Hoorstichting.

Daar kunnen consumenten voor het eerst checken hoe veilig hun mp3-speler is voor het gehoor. Dit is het resultaat van een samenwerkingsproject met de audiologische centra van de hoorstichting en het AMC, LUMC, en de Consumentenbond.

Maatregelen

Vrijwel geen enkele producent maakt serieus melding van de risico’s op gehoorschade. Bovendien ontbreekt vaak informatie over de maximale geluidsniveaus. Sommige spelers hebben al geluidsbegrenzers, maar dat is zeker niet standaard. De Consumentenbond vindt daarom dat producenten actief preventieve maatregelen moeten nemen, zoals het standaard meeleveren van software die consumenten waarschuwt wanneer er bepaalde grenzen worden overschreden. Of zoals het dusdanig aanpassen van het apparaat dat de gebruiker dat kan zien.