Nieuw HD-logo schept duidelijkheid

Het zal je gebeuren: je hebt voor veel geld een HD-televisie gekocht, maar die blijkt niet de optimale kwaliteit weer te geven die jij zocht. Dat wordt hopelijk voorkomen met het nieuwe HD-logo.

High Definition-televisie is veel scherper dan gewone televisie. Wie een film op HD-dvd of Blu-ray kijkt of een game speelt met de nieuwste spelcomputer, ziet het verschil. Over een aantal jaren gaan waarschijnlijk steeds meer omroepen in HD uitzenden. Alle nieuwe, platte televisies zijn HD-ready. Maar het probleem is dat je HD momenteel in drie verschillende kwaliteiten hebt: 720p, 1080i, 1080p. Wie een HD-televisie koopt, kan dus mogelijk toch niet optimaal genieten van HD.

Eenduidig

De Consumentenbond voert actie tegen die onduidelijkheid. De bond heeft eerder dit jaar bij zowel de Europese brancheorganisatie voor consumentenelektronica (EICTA) als de Nederlandse brancheorganisatie (FIAR) gepleit voor een eenduidig logo voor HD-televisies die de beste kwaliteit geven (1080p). Dat logo komt er nu. De bond gaat in de gaten houden of leveranciers het logo correct toepassen.