Bond vraagt om campagne privacy internet

De Consumentenbond roept de overheid op een publiekscampagne te beginnen over privacy op internet. De aanleiding is de actie van het College Bescherming Persoonsgegevens om mensen tips te geven hoe ze informatie over zichzelf van internet kunnen laten verwijderen.

Heel weinig mensen hebben vertrouwen in internetbedrijven in hoe zij omgaan met persoonsgegevens. Dat blijkt uit eerder onderzoek van de Consumentenbond. Toch gooien mensen soms klakkeloos informatie over zichzelf op internet, bijvoorbeeld via datingsites of een vriendenprofiel. Of publiceren websites, ook van bijvoorbeeld sportverenigingen, allerlei persoonsgegevens zonder toestemming van de betrokkenen.

Tips

Het CBP gaat meer duidelijkheid geven wat wel en niet mag en actiever optreden. En geeft via www.mijnprivacy.nl aan welke stappen je kunt ondernemen om je persoonsgegevens op internet te beschermen. De Consumentenbond vindt dat de overheid een uitgebreide publiekscampagne moet opzetten om mensen bewust te maken van het probleem en bekendheid te geven aan de tips.