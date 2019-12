Computergebruikers kwetsbaarder dan ze denken

Computergebruikers zijn kwetsbaarder dan ze denken voor virussen en spyware, maar weten nog altijd weinig van computerbescherming.

De Consumentenbond heeft als steekproef bij 93 huishoudens thuis de computer nagekeken. Bij 61.9% van de computergebruikers die dachten een anti-spywarepakket geïnstalleerd te hebben, bleek dit niet het geval te zijn. Bij 9 huishoudens was de computer besmet met één of meer virussen, terwijl 7 van hen van te voren had aangegeven voldoende beschermd te zijn.

Virus

Uit een enquête die de bond heeft gehouden onder 614 computergebruikers, blijkt dat ongeveer de helft niet weet wat het verschil is tussen anti-virussoftware en een firewall. En van de mensen die aangaven dat wel te weten, bleek bij doorvragen 57% alsnog door de mand te vallen.

Ook phishing blijkt bij de helft van de mensen een onbekend fenomeen. Driekwart van de mensen weet niet hoe vaak de anti-virussoftware op zijn computer updates binnenhaalt, terwijl een dagelijkse actualisering essentieel is voor een goede bescherming. Bijna een kwart van de ondervraagden zegt het afgelopen jaar een computervirus te hebben gehad.