Aanvulling test automatenkoffie

In het onderzoek van de Consumentenbond naar automatenkoffie (gepubliceerd In de Gezondgids van begin november) Is de espressomachine 'Bremer Viva' ten onrechte als fresh brew machine aangemerkt. Hierdoor geven de gepresenteerde onderzoeksresultaten een vertekend en onvolledig beeld in het nadeel van de Bremer Viva.

Bij de test werd onderzocht hoeveel van de cholesterolverhogende stof 'cafestol' er in koffie zit uit automaten die gebruikmaken van gemalen koffie (fresh brew). Het apparaat Bremer Viva kwam met 1,9 milligram cafestol per kop niet goed uit de test. Deze Bremer Viva machine is echter geen fresh brew machine, maar een espressomachine. Alle andere geteste apparaten betreffen fresh brew machines waarbij de koffie door bijvoorbeeld een filterpapier heengaat.

Van espressomachines is bekend dat de koffie meer cafestol bevat. Dit geldt niet alleen voor de Bremer Viva maar voor alle espressomachines. Het is ongelukkig dat de Consumentenbond de Bremer Viva als enige espressomachine in de test betrokken heeft.

Voor wat betreft de overige geteste machines blijven de resultaten en conclusies uit het onderzoek ongewijzigd.