Milieubelasting vliegtuigen doorberekend in vliegtax?

Staatssecretaris De Jager van Financiën gaat uitzoeken of vanaf 2009 bij de heffing op vliegtickets meer rekening kan worden gehouden met de mate waarin vliegtuigen het milieu belasten. Hij komt daarmee tegemoet aan een van de eisen van de Consumentenbond: geen belasting per persoon maar per vliegtuig.

De Europese Commissie heeft Nederland om opheldering gevraagd over de invoering van de vliegtax. De commissie vraagt zich af of Europese afspraken en regels over gelijke behandeling van burgers in het geding zijn.

Petitie vliegtax

In oktober heeft de Consumentenbond, ondersteund door 13.000 sympathisanten, aan de Tweede Kamer gevraagd om alleen een belasting in te voeren wanneer de opbrengst wordt besteed aan het probleem en wanneer de wijze van heffen eerlijk is. De belasting zoals die in juli 2008 wordt ingevoerd, geldt vanwege Economische belangen niet voor bagage en (buitenlandse) passagiers die op Schiphol overstappen. Verder wordt de belasting één-op-één doorberekend aan de consument en hangt deze niet samen met het brandstofverbruik. Zo wordt de luchtvaartindustrie niet gestimuleerd om zuinig te vliegen.