Vliegtax afhankelijk van afstand en type vliegtuig

Staatssecretaris De Jager moet voor mei met een plan komen om bij de heffing op vliegtickets rekening te houden met de mate waarin vliegtuigen het milieu belasten. De Tweede Kamer eist dit in een motie die bij de behandeling van de belastingplannen is aangenomen.

Met deze motie komt de Kamer tegemoet aan een van de eisen van de Consumentenbond: geen belasting per persoon maar per vliegtuig. Afgelopen zomer heeft de bond, gesteund door de handtekeningen van 13.000 consumenten, aangedrongen op een ‘eerlijker’ vliegtax, die bijdraagt aan een oplossing van het probleem.

Draagvlak

De wijzing die de Kamer wil, is een stap in de goede richting, hoewel het jammer is dat vrachtvervoer en transferpassagiers nog steeds uitgezonderd zijn. De bond laat het oordeel over de noodzaak en de hoogte van een vliegtax over aan de politiek, maar vindt wel dat zo’n doelbelasting moet bijdragen aan de oplossing van het probleem en moet kunnen rekenen op maatschappelijk draagvlak.