OPTA grijpt niet in bij onveiligheid internet

In plaats van de wet te handhaven en te zorgen voor meer veiligheid op internet, kiest OPTA ervoor om het bedrijfsleven op te roepen met een ‘keurmerk’ te komen. De toezichthouder laat internetters dus in de kou staan.

In de Telecommunicatiewet staat dat aanbieders van elektronische communicatiediensten (zoals internet) passende technische en organisatorische maatregelen moeten nemen ter beveiliging van netwerken en diensten. OPTA moet die wet handhaven.

Verwaarloost

Na ruim een jaar van overleg met het bedrijfsleven heeft OPTA bekend gemaakt géén actie te ondernemen. Het enige dat OPTA nu doet is kijken of internetproviders aan voorlichting doen en het bedrijfsleven oproepen met een gezamenlijk keurmerk te komen.

De Consumentenbond vraagt de Tweede Kamer in actie te komen en OPTA te dwingen de wet te handhaven. De bond maakt zich al langer zorgen dat OPTA zich teveel bezig houdt met geschillen tussen bedrijven en haar taak om consumenten te beschermen verwaarloost.



