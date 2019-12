Politieke steun voor aparte softwareprijzen

In de Tweede Kamer was woensdag 12 december 2007 brede steun voor het voorstel van de Consumentenbond en Internet Society Nederland om software en computers in de winkel apart te prijzen.

Als je een pc koopt, moet je precies zien hoeveel je betaalt voor het apparaat zelf en hoeveel voor de meegeleverde software. En moet je ervoor kunnen kiezen om die software niet te nemen en dat deel dus niet te betalen. Daar hebben de Consumentenbond en ISOC Nederland voor gepleit in een brief aan de politiek.

Marktanalyse

Tijdens het overleg in de Tweede Kamer bleek dat zowel de Kamerleden als staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken het voorstel verder willen onderzoeken. Heemskerk gaat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) vragen om een analyse te doen van de markt voor software in Nederland.