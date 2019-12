Betere prestaties NS rechtvaardigen inhaalslag treinprijzen

Treinkaartjes worden in februari 2008 ruim 2% duurder. Deze tariefstijging komt bovenop de reguliere inflatiecorrectie van 2%, die in januari al wordt doorgevoerd.

De prijsstijging die in februari wordt doorgevoerd is in feite een ‘uitgestelde’ verhoging uit 2003. In dat jaar wisten diverse consumentenorganisaties een prijsstijging te voorkomen vanwege de bedroevende kwaliteit op het spoor. Destijds is afgesproken dat de verhoging in twee stappen ingehaald mag worden als de kwaliteit van de dienstverlening zou stijgen. In 2004 werd de eerste stap gezet toen 84,4% van de treinen op tijd reed. Onlangs is de punctualiteit verder gestegen tot een jaargemiddelde van 87% en zijn aanzienlijk meer reizigers tevreden dan voorheen. De NS mag daarom nu ook het tweede deel van de tariefstijging doorvoeren.

Reizigerspunctualiteit

In de ogen van de Consumentenbond moet de prijs van het openbaar vervoer gekoppeld zijn aan de kwaliteit. Dat is, afgezien van deze eenmalige overeenkomst, nog niet het geval omdat de NS jaarlijks een inflatiecorrectie mag toepassen. Verder vindt de bond het belangrijker dat reizigers op tijd komen dan treinen. Hiervoor gaat de NS samen met reizigersorganisaties een meetinstrument ontwikkelen.