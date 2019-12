Prijspeiling Consumentenbond: Hornbach goedkoopste bouwmarkt

Wie via internet zijn klusspullen bestelt, kan nog goedkoper uit zijn. Www.bouwmarktconcurrent.nl en www.handig.nl zijn gemiddeld 20% goedkoper dan de reguliere bouwmarkten. Het assortiment van de internetbouwmarkten is beperkter, maar kan dus qua prijs flink schelen in de portemonnee. Bij aankopen op internet worden meestal bezorgkosten gerekend, bij een besteding boven €150 zijn deze vaak gratis.

Korting klantenkaart

De Consumentenbond heeft een onderzoek uitgevoerd bij de (internet)bouwmarkten naar de prijzen van producten als boormachines, toiletaccessoires, muurverf en tuingereedschap. Buiten internet is Hornbach het voordeligst, maar de verschillen met de andere bouwmarkten worden kleiner als je de kortingen van klantenkaarten meerekent.