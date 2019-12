ONVZ wijzigt voorwaarden zorgverzekering

Begin dit jaar hebben consumenten een zorgverzekering gekozen. De inhoud van de diverse pakketten was daarbij een belangrijk aspect. Door al na ruim twee maanden de algemene voorwaarden te wijzigen, brengt ONVZ zijn klanten in een lastige situatie. Daarnaast is de termijn die de verzekeraar in acht neemt om de wijziging door te voeren – drie weken – bijzonder krap.



Overstappen

De Consumentenbond wijst klanten van zorgverzekeraar ONVZ erop dat ze nu het recht hebben om over te stappen naar een andere verzekeraar. Nadeel is dat het veel rompslomp met zich mee brengt. Bovendien bestaat de kans dat andere verzekeraars hen niet accepteren voor het aanvullend pakket.