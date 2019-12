Weer meer Nederlanders met overgewicht

De jongste cijfers bevestigen de lezing van de Consumentenbond: Bestrijden en voorkomen van overgewicht is niet alleen een zaak van de consument. Ook fabrikanten, winkeliers en de overheid spelen een belangrijke rol. En voorlichting alleen is niet genoeg. De gezonde keuze moet de makkelijke keuze worden. Volledige etikettering, een ruimer aanbod van gezonde voeding, productinnovaties en een verbod op reclame voor ongezonde voeding gericht op kinderen zijn daarbij onontbeerlijk.

Ernstig overgewicht

Het CBS-onderzoek brengt verder aan het licht dat ook het aantal mensen met ernstig overgewicht nog steeds stijgt. In 2006 was 13% van de vrouwen veel te dik, onder mannen is dat 10%. Daarnaast voldoet lang niet iedereen aan de norm voor gezond bewegen. Voor volwassenen ligt die norm op vijf dagen per week een half uur flink bewegen.