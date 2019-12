Lokkertjes blijken grootste misleiding

In de maand februari 2007 hebben 580 consumenten ruim 1500 in hun ogen oneerlijke handelspraktijken gemeld op de website van de Consumentenbond. Absolute topper (13%) zijn de lokkertjes die niet te krijgen zijn bij het bezoek aan de winkel of problemen met deze lokkertjes (de ondernemer weigert bijvoorbeeld het product binnen een redelijke termijn te leveren). Als tweede wordt veelvuldig genoemd ‘gratis’ producten waarvoor uiteindelijk toch betaald moet worden (7%) en als derde misleiding over de beschikbaarheid van een product (6%).

De uitkomsten van het meldpunt geven de Consumentenbond aanleiding om de Tweede Kamer op te roepen het wetsvoorstel Oneerlijke Handelspraktijken voortvarend te behandelen. De nieuwe wet biedt consumenten in meerdere opzichten betere bescherming. De bond wil echter ook het belang benadrukken van effectief toezicht op handhaving van deze wet. De Consumentenautoriteit, beoogd toezichthouder, moet met zo sterk mogelijke bevoegdheden worden uitgerust om deze taak uit te kunnen oefenen.

De Consumentenbond wil daarnaast op twee andere belangrijke aandachtspunten wijzen. Het moet voor consumenten voldoende duidelijk zijn welke rechten zij hebben. Kan een contract worden ontbonden, omdat er sprake is geweest van een oneerlijke handelspraktijk? Ook moet de bescherming van consumenten bij misleidende reclame in geen geval minder worden dan nu het geval is.

De ervaringen van consumenten over oneerlijke handelspraktijken, zoals zij die hebben achtergelaten bij het meldpunt, zijn ook toegestuurd aan de Consumentenautoriteit. Met behulp van deze informatie kan de toezichthouder zich voorbereiden op haar toekomstige taak en daarbij de juiste prioriteiten stellen.