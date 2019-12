Fabels over groenten uit pot en blik

Vitamineverlies gering

Bij pot-, blik- en diepvriesgroenten zit er vaak slechts vier uur tussen de oogst van de groenten en het kant-en-klare product. Daardoor is het vitamineverlies gering. Aan de andere kant is er bij ‘verse’ groenten vaak een lange weg tussen het veld en het bord. Desondanks is er qua vitaminen, mineralen en vezels bij consumptie nauwelijks verschil tussen groenten uit pot of blik en verse groenten uit de supermarkt.