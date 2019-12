Goedkoper internationaal bellen stap dichterbij

De ministers van economische zaken hebben gisteren een gemeenschappelijk standpunt bepaald over het voorstel van de Europese commissie om een maximum tarief voor bellen in het buitenland. Mobiel bellen in andere Europese landen is exorbitant duur. Sinds jaren strijdt de Consumentenbond voor stringente maximumtarieven die de consument beschermen tegen onverwacht hoge rekeningen. Daarnaast is uit onderzoek van de Europese koepel van consumentenorganisaties BEUC gebleken dat het effect van lagere tarieven voor de meeste aanbieders beperkt blijft doordat consumenten bij lagere tarieven meer zullen gaan bellen. Het besluit van de ministers om de Europese commissie te steunen is een eerste stap. Volgende stap is het Europese parlement, dat volgende week een eerste stap zet in de richting van het accorderen van maximumtarieven. De Consumentenbond hoopt dat ook Europarlementariërs voorstander zijn van maximumtarieven omdat er op dat vlak nauwelijks geconcureerd wordt en de consument feitelijk betaald wat de gek ervoor vraagt. Zonder regulering blijft één europese interne markt voor bellers helaas een fabel.