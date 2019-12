Home

2007 Onafhankelijk onderzoek naar beleggingsverzekeringen Nieuws| Gepubliceerd op:9 maart 2007

Er komt een onafhankelijk feitenonderzoek naar beleggingsverzekeringen. Dit onderzoek moet duidelijkheid geven wat er mis is met welke beleggingsproducten. De Minister van Financiën heeft dat zojuist toegezegd aan de Tweede Kamer. De Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis en Vereniging van Effectenbezitters zullen met de verzekeraars verder spreken over de invulling van de voorbeeldprocedures die gevoerd zullen worden bij de Ombudsman en het Klachten Instituut Financiële Dienstverlening (KIFID).



Verzekeraars zetten dus niet de hakken in het zand maar zullen bij het vervolg medewerking verlenen. Met de toezegging van van de minister heeft de Consumentenbond precies gekregen waar al lange tijd voor is gepleit. Consumenten hoeven nu niet zelf na te gaan of ze een ‘foute’ beleggingsverzekering hebben. Dat wordt nu in kaart gebracht door die onafhankelijke commissie. Uit onderzoek van de AFM (eind september 2006) bleek dat de voorlichting over beleggingsverzekeringen onvolledig, ontoereikend en in een aantal gevallen onjuist is geweest