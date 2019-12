Taxisector naar de rechter om tarieven

De taxisector eist uitstel van de invoering van de gewijzigde taxiwet. Uiterlijk 1 juli moeten taxi’s hieraan voldoen.

De Consumentenbond is groot voorstander van deze wet. Hierin staat dat taxi’s voortaan duidelijke informatie moeten bieden over hun tarieven en dat ze, naast een opstaptarief, alleen nog een prijs per kilometer in rekening mogen brengen. Consumenten willen graag kunnen vergelijken en kiezen. Duidelijke prijsinformatie is daarbij onontbeerlijk.

Duur en niet populair

Sinds de liberalisering is het aantal taxi’s is wel toegenomen, maar het aantal klanten niet. Taxi’s zijn te duur. Uit een onderzoek in ruim 70 wereldsteden naar een ritje van 5 km bleek dat alleen Zürich ($ 21,20), Londen ($ 20,30) en Lyon ($ 19,70) duurder zijn dan Amsterdam (USD 17,20). Meer concurrentie levert doorgaans lagere prijzen en meer klanten op. In plaats van procedure in te zetten tegen de Staat, zou de sector beter energie kunnen steken in het terugveroveren van de klant.