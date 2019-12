Elektronisch patiëntendossier om medische missers te voorkomen

De oorzaak is vaak gebrekkige communicatie, onvolledige dossiervorming of onvoldoende overdracht van patiëntgegevens. Met die conclusie bevestigt de Inspectie Gezondheidszorg eerdere onderzoeken van de Consumentenbond.

Hét wapen in de strijd tegen medische missers is het elektronisch patiëntendossier. Iedere Nederlander krijgt zijn eigen dossier, met daarin onder andere informatie over de medische geschiedenis, medicijngebruik en allergieën. Het dossier is wanneer nodig – online – te raadplegen is door artsen of apothekers. Over het elektronisch patiëntendossier wordt al meer dan tien jaar gepraat, tot op heden zonder concreet resultaat.

Invoering in 2009

De afgelopen jaren heeft de Consumentenbond veelvuldig aangedrongen op invoering van het elektronisch patiëntendossier. De nieuwe regering heeft inmiddels aangekondigd dat het dossier in 2009 een feit moet zijn. Of die toezegging wordt nageleefd, gaat de bond nauwgezet volgen.