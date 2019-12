Onvoldoende hulp supermarkten bij gezond eetpatroon

Dagelijks brengen ongeveer 4 miljoen Nederlanders een bezoek aan de supermarkt, maar deze winkels maken het voor hun klanten allerminst makkelijk om te kiezen voor gezonde en verantwoorde producten. De etikettering van de huismerken kan beter, net als de productsamenstelling. Bovendien zijn het vooral de ongezonde producten die in de aanbieding zijn en wie bij de kassa moet wachten, staat vaak oog in oog met allerlei vette en zoete lekkernijen zoals koek, snoep en chips.



Jaarlijks onderzoek

Het eerste exemplaar van het onderzoeksrapport is dinsdag 20 februari aangeboden aan de brancheorganisatie van supermarkten. De Consumentenbond roept hen op de gezonde keuze makkelijker te maken. Ook moet er een jaarlijks – onafhankelijk – onderzoek komen naar de vorderingen.