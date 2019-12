Geschillencommissie internetproviders onderweg

De nieuwe geschillencommissie zal in mei van start gaan. Aan de geschillencommissie doen onder andere mee: KPN, Orange,Tiscali, XS4all, Speedlinq en de kabelbedrijven @home, UPC en Casema. Het is de bedoeling dat uiteindelijk alle aanbieders van internet en daarmee verbonden diensten zich aansluiten bij de geschillencommissie.

Snel en goedkoop

Een veelgehoorde klacht bij de Consumentenbond over internetproviders is dat problemen niet goed en vlug worden opgelost. Een geschillencommissie kan helpen om dit te doorbreken. Consumenten kunnen straks snel en goedkoop hun klacht over hun internetaanbieder bij de geschillencommissie laten behandelen.