Kosten bankpakketten stijgen

Consumenten die regelmatig op vakantie gaan naar landen als Denemarken, Groot-Brittanniƫ, Turkije of landen buiten Europa betalen bij de grote banken bij elke geldopname met hun pinpas een opslag bovenop de gewone koers die kan oplopen tot 1,2%. Daarnaast moeten zij voor elke geldopname nog een toeslag betalen die varieert van 1,82 euro tot 2,25 euro.

Gratis betaaldiensten

Concurrentie op de betaalmarkt juicht de Consumentenbond zeer toe, want zo er is voor consumenten meer te kiezen en komt er druk op de steeds verder stijgende tarieven voor allerhande betaaldiensten. Twee nieuwkomers op de markt (het Belgische Argenta en DSB Bank) laten zien dat het mogelijk is om gratis bankdiensten aan te bieden, zoals een gratis betaalrekening met gratis europas. Beide banken bieden op dit moment nog een beperkt assortiment aan zonder creditcard en alleen via internetbankieren.

