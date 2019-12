Europese Commissie werkt aan herziening rechten consument

De Europese Commissie heeft het ‘Groenboek over de herziening van het consumentenrecht’ gepubliceerd. Het doel is binnen de Europese Unie te komen tot een balans tussen de bescherming voor consumenten en de concurrentiepositie van het bedrijfsleven. Voor consumenten moet het niet uitmaken of in Nederland of in een ander land van de EU een product wordt gekocht. Daarnaast is modernisering van een aantal regels noodzakelijk omdat er destijds bijvoorbeeld onvoldoende rekening gehouden is met de opkomst van internet. Voor de Consumentenbond is betere Europese bescherming voor de consument het belangrijkste doel bij de herziening. Herziening moet er zeker niet toe leiden dat de rechten van consumenten in een aantal gevallen worden beperkt. Inzet Consumentenbond

De Consumentenbond zal zich zowel in Nederland als in Brussel inzetten om te zorgen dat de herziening zal leiden tot een versterking van de rechten van de consument, onder meer door regelmatig contact met andere Europese consumentenorganisaties.