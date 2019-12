Altijd kosten lening vermelden in kredietreclames

De Consumentenbond heeft er bij de Tweede Kamer op aangedrongen geldgevers en kredietadviseurs te verplichten duidelijk de kosten voor een lening te vermelden in hun reclames. Voor consumenten is het van groot belang dat zij op basis van volledige en uitgebreide informatie een keuze kunnen maken voor een bepaald kredietproduct. Aanbieders van kredieten zijn al wettelijk verplicht informatie te geven over kosten voor de consumenten als zij reclame maken voor een lening waarin specifieke bedragen of rentepercentages worden genoemd bijvoorbeeld: ‘Lenen voor slechts 5,2% rente’ of ‘Betaal nu slechts 15 euro per maand’. Voor algemene reclames over het product lenen, bijvoorbeeld voor een nieuwe keuken, bestaat die verplichting niet. De Consumentenbond vindt dat ook bij die vorm van kredietreclame een waarschuwing moet komen zoals bijvoorbeeld: ‘Let op! Een lening van € 10.000 die u in 5 jaar terug betaalt kost u in totaal € 12.500’. Ook moet duidelijk zijn in welke gevallen aanvullende verzekeringen voor een bepaald krediet vereist zijn en wat hiervan de kosten zijn. Toezicht AFM

De Consumentenbond is geen voorstander van een algemeen verbod op leenreclames, omdat dit afbreuk doet aan de keuzevrijheid van consumenten. Misleidende en onduidelijke reclames moeten wel bestreden worden en daarin kan de AFM als toezichthouder een sterkere rol spelen. Lees meer

